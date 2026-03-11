Minacce al professore che lo bocciò | braccialetto elettronico per un 26enne

Un uomo di 26 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico dopo aver minacciato e molestato l'ex professore che lo aveva bocciato alle scuole superiori. La Procura di Venezia ha disposto queste misure restrittive, che seguono comportamenti reiterati di minacce e molestie nei confronti dell'insegnante. Le azioni sono state considerate sufficienti a giustificare l’intervento delle autorità.

Minacce e molestie all'ex professore che lo bocciò alle scuole superiori, il tutto per un rancore mai sopito: per l'uomo, oggi 26enne, la Procura di Venezia ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'insegnante e l'applicazione del braccialetto elettronico.

