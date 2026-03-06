F1 Oscar Piastri | Andata discretamente ma non so se possiamo lottare per la pole

Durante la seconda sessione di prove libere per il GP d’Australia, Oscar Piastri ha registrato il miglior tempo, segnando un netto miglioramento rispetto alla prima parte delle qualifiche. L’australiano ha commentato che il turno è andato discretamente, anche se non è sicuro di poter puntare alla pole position. La sessione si è svolta sotto gli occhi degli spettatori, con diverse monoposto in pista.

Una buon turno per Oscar Piastri. L'australiano ha infatti registrato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il il GP d'Australia, appuntamento inaugurale del Campionato Mondiale 2026 di F1, segnando un vistoso passo in avanti rispetto al segmento iniziale. Nello specifico il pilota in forza alla McLaren ha fermato il cronometro a 1:19.729, rifilando 0.214 all'ottimo Andrea Kimi Antonelli, secondo a bordo della sua Mercedes precedendo il compagno di squadra George Russell, terzo a +0.320. Una volta arrivato in zona mista, il padrone di casa ha commentato quanto fatto: " E' andata discretamente – ha detto Piastri – Le FP2 sono andate meglio rispetto alle prime, ma ci sono tante cose in più da mettere a posto rispetto all'anno scorso.