Un video diffuso mostra una giornalista iraniana dell’emittente IRIB che, durante un bombardamento, si allontana in fretta dallo studio televisivo. La scena si svolge mentre si sente il suono delle esplosioni e si vede la donna cercare di mettersi in salvo. In diretta, ha affermato “Allah ci protegge” prima di lasciare l’area.

Circola un video drammatico dove una giornalista dell’emittente iraniana IRIB fugge da uno studio televisivo durante un bombardamento. Nelle immagini, la conduttrice pronuncia parole di sfida e fede un istante prima che la diretta si interrompa bruscamente tra le urla e la polvere. Secondo le versioni sottotitolate che circolano online, la donna avrebbe sfidato le bombe dichiarando l’invulnerabilità grazie alla protezione divina. Ma è davvero questo il senso del suo messaggio? Un’analisi dell’audio originale in lingua persiana (farsi) rivela una realtà molto diversa rispetto quanto narrato dai post sui social. Il video non è recente. Le immagini dell’attacco allo studio televisivo sono state riprese anche da testate italiane come TGCom24 il 16 giugno 2025,, durante una fase acuta di tensioni tra Iran e Israele. 🔗 Leggi su Open.online

La giornalista e attivista iraniana, che da anni vive sotto scorta negli Stati Uniti e su cui pende una condanna a morte di Teheran, ha reagito così alla notizia della morte dell’Ayatollah(askanews) — L’attivista iraniana Masih Alinejad piange di gioia alla notizia della morte dell’ayatollah Khamenei.

Leggi anche: i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi. Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allah ci protegge il video della....

Argomenti discussi: Allah ci protegge: il video della giornalista iraniana sotto le bombe e cosa ha detto davvero in diretta; Non è vero che una giornalista iraniana ha detto con Allah nessuna bomba può colpirci poco prima dell’attacco USA-Israele.