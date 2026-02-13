Mercedes ha registrato una diminuzione delle vendite e degli utili nel 2024 a causa dei dazi e delle tensioni con la Cina. La casa automobilistica tedesca ha venduto circa 1,8 milioni di auto in tutto il mondo, segnando un calo rispetto agli anni precedenti. Gli utili sono scesi a 5,3 miliardi di euro, quasi dimezzati rispetto all’anno precedente. Per il 2025, gli analisti prevedono un nuovo rallentamento, con un ulteriore calo del 9% nelle vendite di veicoli.

Il settore automotive premium sta attraversando una fase di profonda trasformazione e Mercedes è senz'altro tra gli attori più coinvolti. Tra tensioni geopolitiche e mutamenti della domanda, la casa tedesca ha quindi rivisto le proprie ambizioni di breve termine, pur mantenendo ferma la rotta verso l'innovazione tecnologica. Acque agitate che restituiscono un'annata finanziaria, quella appena conclusa, caratterizzata da una forte contrazione dei volumi e, soprattutto, dei margini. A partire dal fatturato complessivo che si è attestato a 132,2 miliardi di euro (circa il 9% in meno rispetto all’anno precedente). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes, dazi e Cina pesano sul bilancio: nel 2025 utili in calo e -9% di auto vendute

La Mercedes ha annunciato che nel 2025 gli utili sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente.

L’Emilia-Romagna conferma la sua vitalità economica, registrando segnali di crescita stabile nonostante le sfide globali.

Argomenti discussi: Dazi, cambi e Cina: ecco perché crolla l'utile di Mercedes-Benz | Quattroruote.it; Mercedes affonda sotto i dazi Usa... che non frenano la Cina; Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardi: pesano dazi e concorrenza in Cina; L’anno nero di Mercedes: cosa rischia il colosso dell’auto tedesco.

Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025 a 5,3 miliardi: pesano dazi e concorrenza in CinaL’utile operativo crolla del 57% ed è sotto le attese. I ricavi si sono fermati a 132,2 miliardi di euro, in contrazione del 9%. Il titolo soffre a Francoforte ... milanofinanza.it

Mercedes affonda sotto i dazi Usa... che non frenano la CinaAnalisi Mercato di riguardo: Mercedes Benz Group AG, Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures. Leggi le analisi di su Investing.com. it.investing.com

Le consegne di auto calano del 9,2% a 1,8 milioni, di cui 369mila elettrificate e 185mila elettriche (-8,9%). Peggio i van (-11,5%). Mercedes-Benz soffre per il mercato cinese e i dazi Trump. L'articolo di @Carlo_theThird x.com

AUTOMOTIVE - Mercedes chiude il 2025 con utili quasi dimezzati a 5,3 miliardi di euro e vendite in calo del 9%, segnando un anno difficile a causa di dazi, tassi di cambio sfavorevoli e concorrenza cinese. Il CEO Ola Källenius commenta: “Nonostante le - facebook.com facebook