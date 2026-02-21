Trump ci ripensa e riporta i dazi al 15% La sinistra strepita ma l’export italiano negli Usa vola

Donald Trump ha deciso di aumentare di nuovo i dazi al 15% dopo averli ridotti al 10%, provocando reazioni contrastanti. La mossa arriva in un momento in cui le esportazioni italiane negli Stati Uniti continuano a crescere, nonostante le tensioni commerciali. La decisione si deve alle pressioni di alcuni settori industriali statunitensi, che chiedevano protezioni più forti. La situazione rimane incerta e suscita molte domande sul futuro delle relazioni commerciali.

Donald Trump ci ripensa e, dopo aver firmato nelle scorse ore un ordine esecutivo che abbassava i dazi al 10%, li ha nuovamente portati al 15%, nonostante la sentenza della Corte Suprema che aveva bocciato l’iter costituzionale del provvedimento. E mentre la sinistra strepita, il nostro export negli Usa vola. La decisione di Trump. Donald Trump aumenta i dazi “con effetto immediato”. “ Io, come Presidente degli Stati Uniti, aumento i dazi mondiali sui Paesi, molti dei quali hanno fregato per decenni gli Stati Uniti, senza alcuna punizione (fino a che non sono arrivato!) al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente”, ha scritto Donald Trump su Truth, “sulla base di una attenta, dettagliata e complessiva lettura del pronunciamento di ieri, ridicolo, scritto male e straordinariamente anti americano, dopo diversi mesi di contemplazione, della Corte suprema americana “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gli effetti dei dazi di Trump. L’export negli Usa resiste. Male Perugia, Terni “vola“L’introduzione dei dazi di Trump ha suscitato molte preoccupazioni tra le imprese italiane.

L'export lecchese vola al +6,5%: "Dazi? Non ci fermano". Confindustria Lecco-Sondrio-Como nel 2027L'export lecchese registra una crescita del +6,5%, dimostrando resilienza di fronte a sfide geopolitiche e normative europee.

Trump colpisce l’Europa con i dazi: perché l’Italia può guadagnarci (senza vincere)

