Trump ci ripensa e riporta i dazi al 15% La sinistra strepita ma l’export italiano negli Usa vola
Donald Trump ha deciso di aumentare di nuovo i dazi al 15% dopo averli ridotti al 10%, provocando reazioni contrastanti. La mossa arriva in un momento in cui le esportazioni italiane negli Stati Uniti continuano a crescere, nonostante le tensioni commerciali. La decisione si deve alle pressioni di alcuni settori industriali statunitensi, che chiedevano protezioni più forti. La situazione rimane incerta e suscita molte domande sul futuro delle relazioni commerciali.
Donald Trump ci ripensa e, dopo aver firmato nelle scorse ore un ordine esecutivo che abbassava i dazi al 10%, li ha nuovamente portati al 15%, nonostante la sentenza della Corte Suprema che aveva bocciato l’iter costituzionale del provvedimento. E mentre la sinistra strepita, il nostro export negli Usa vola. La decisione di Trump. Donald Trump aumenta i dazi “con effetto immediato”. “ Io, come Presidente degli Stati Uniti, aumento i dazi mondiali sui Paesi, molti dei quali hanno fregato per decenni gli Stati Uniti, senza alcuna punizione (fino a che non sono arrivato!) al 15 per cento, un livello pienamente consentito e testato legalmente”, ha scritto Donald Trump su Truth, “sulla base di una attenta, dettagliata e complessiva lettura del pronunciamento di ieri, ridicolo, scritto male e straordinariamente anti americano, dopo diversi mesi di contemplazione, della Corte suprema americana “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
