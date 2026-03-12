Export 2025 | il Sud crolla il Centro vola
Nel quarto trimestre del 2025, le esportazioni italiane hanno subito un forte rallentamento rispetto al trend positivo dell’anno, con il Sud che ha registrato un calo significativo mentre il Centro Italia ha mostrato un aumento. La variazione rispetto al trimestre precedente evidenzia un cambiamento nelle dinamiche di esportazione, con i dati che riflettono una flessione generale nel settore.
Il quarto trimestre del 2025 ha registrato una frenata significativa nelle esportazioni italiane, segnando un’inversione di tendenza rispetto alla crescita annuale positiva del 3,3%. I dati dell’Istat evidenziano come questa flessione interessi quasi tutte le aree geografiche, con l’eccezione del Centro che invece registra un incremento dello 0,7%. Mentre il Sud e le Isole subiscono la contrazione più marcata, pari al 6,7%, le regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est mostrano un calo più contenuto. La Lombardia, pur non essendo citata esplicitamente tra le province a contributo negativo come Milano, risente comunque del contesto regionale di rallentamento manifatturiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Gelato italiano: vola l’export in Asia, +72% nel 1° semestre 2025 Tonitto 1939 punta a consolidare la presenza in Corea del Sud e a nuovi mercati come Cina, Malesia e Giappone
Nel 2025 l’export italiano vola. Urso: “Mai così forti. Siamo 4° nel ranking mondiale”Esulta il Ministro delle Imprese per l'eclatante crescita delle esportazioni nel 2025 (+4,9).
Tutti gli aggiornamenti su Export 2025 il Sud crolla il Centro vola
Argomenti discussi: Il vino italiano chiude il 2025 in negativo nell’export: 7,7 miliardi di euro (-3,7% sul 2024).
Istat, export 2025 cresce del 3,3%, traina il CentroNel 2025, rispetto all'anno precedente, l'Istat rileva una crescita dell'export nazionale in valore del 3,3%, sintesi però di dinamiche territoriali differenziate: l'aumento delle esportazioni è marca ... ansa.it
EXPORT, ISTAT: NEL IV TRIMESTRE 2025 CALO AL SUD, TRAINA LA TOSCANANel quarto trimestre 2025, si stima una flessione congiunturale dell’export per tutte le ripartizioni territoriali, a esclusione del Centro (+0,7%). La riduzione congiunturale è ampia per il Sud e Iso ... 9colonne.it