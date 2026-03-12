Export 2025 | il Sud crolla il Centro vola

Nel quarto trimestre del 2025, le esportazioni italiane hanno subito un forte rallentamento rispetto al trend positivo dell’anno, con il Sud che ha registrato un calo significativo mentre il Centro Italia ha mostrato un aumento. La variazione rispetto al trimestre precedente evidenzia un cambiamento nelle dinamiche di esportazione, con i dati che riflettono una flessione generale nel settore.