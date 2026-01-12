Apre nuovo supermercato da 1.500 mq ci sono anche un campo da padel e due da calcetto

Il 22 gennaio apre a Quarto, in via Carrara, un nuovo supermercato di 1.500 mq. La struttura impiega 60 collaboratori e offre 150 posti auto. All’interno sono presenti anche un campo da padel e due campi da calcetto, pensati per il tempo libero dei clienti e della comunità locale. L’apertura mira a offrire servizi di qualità in un’area in crescita, integrando spazi commerciali e ricreativi.

Il 22 gennaio apre un nuovo supermercato nel quartiere genovese di Quarto, in via Carrara: una struttura che impiega 60 collaboratori, con 150 posti auto, due campi da calcetto e uno da padel.Si tratta di un punto vendita Basko di circa 1.500 metri quadrati: il primo di medie dimensioni di questo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Apre un nuovo supermercato da 1.200 mq con parcheggio Leggi anche: Tuttigiorni arriva a Soccavo: il nuovo supermercato da 750 mq Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Iperal a Pasturo, c'è la data di apertura del primo supermercato in Valsassina. Apre nuovo supermercato da 1.500 mq, ci sono anche un campo da padel e due da calcetto - Il 22 gennaio apre un nuovo supermercato nel quartiere genovese di Quarto, in via Carrara: una struttura che impiega 60 collaboratori, con 150 posti auto, due campi da calcetto e uno da padel. genovatoday.it Cagliari, apre alla Mem lo Sportello consultivo del nuovo Puc x.com Il nuovo anno si apre con un’attenzione concreta ai più piccoli e alle famiglie Con il nuovo Nido Parco Sassuolo rafforza i servizi per la prima infanzia, azzera le liste d’attesa e mette a disposizione spazi moderni, immersi nel verde e a misura di bambino. Un - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.