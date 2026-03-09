Settimana Voltanese extra large | un mese di eventi tra luna park Carnevale San Giuseppe e Motosalsicciata

A Voltana, questa settimana si apre con una serie di eventi che dureranno oltre un mese, coinvolgendo la comunità in molteplici occasioni. Si svolgono un luna park, celebrazioni di Carnevale, feste dedicate a San Giuseppe e la tradizionale Motosalsicciata. Durante questo periodo, si terranno anche varie sagre gastronomiche, incontri artistici e iniziative civiche. La programmazione prevede un calendario ricco di attività per tutti i gusti.

Eventi di ogni genere, dalle feste in maschera alle sagre gastronomiche, dagli approfondimenti artistici alle celebrazioni civiche, si susseguiranno per oltre un mese a Voltana. Anche quest'anno sarà "extra large" la Settimana Voltanese, e riempirà di colori, incontri e iniziative la più popolosa tra le frazioni di Lugo, a partire da venerdì 13 marzo, con l'allestimento del Luna park che rimarrà in paese con le sue luci e le sue giostre fino al 29 marzo. Il primo evento è in programma giovedì 19 marzo, giorno di San...

