Cosentino sotto shock | due cadaveri in pochi giorni indagini a tappeto tra Scalea e Amantea

Due persone sono state trovate morte nel giro di pochi giorni tra Scalea e Amantea. La polizia sta scavando a fondo per capire cosa sia successo. Le autorità non escludono nessuna ipotesi, ma al momento mantengono il riserbo. La comunità è in allarme e aspetta risposte.

Giallo nel Cosentino: un altro cadavere ritrovato ad Amantea, indagini a tappeto. Un nuovo, inquietante ritrovamento getta un’ombra sulla costa del Cosentino. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nei pressi della Tonnara di Coreca, a Campora San Giovanni, nel comune di Amantea. Il ritrovamento, avvenuto il 12 febbraio 2026, si aggiunge a quello di un cadavere rinvenuto pochi giorni prima sulla spiaggia di Scalea, sollevando preoccupazioni e aprendo un’indagine per accertare l’identità della vittima e le circostanze della sua morte. Il ritrovamento e le prime verifiche. L’allarme è scattato quando la Capitaneria di Porto, impegnata in attività di monitoraggio della costa, ha individuato il corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cosentino Regione “Ho pochi giorni di vita”. Calcio sotto shock, l’annuncio improvviso: compagni in lacrime Lamisha Musonda, ex giocatore del Chelsea, si trova ad affrontare una grave malattia, suscitando grande preoccupazione tra i suoi ex compagni e tifosi. Controlli a tappeto nel Cosentino: due arresti e 20 denunce La Polizia di Stato ha effettuato controlli intensi nel Cosentino, arrestando due persone e denunciandone venti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cosentino Regione Argomenti discussi: Tragedia a Lauropoli nel cosentino, donna di 49 anni muore precipitando dal balcone di casa; Tragedia nella notte sulla Statale 106: muoiono due ventenni, sei i feriti; Salvataggio sul Fiume Lao: Campione delle arti marziali interviene durante discesa di Rafting; Dramma in ospedale: giovane madre calabrese spira dopo il parto. CETRARO, DDA CATANZARO CHIUDE LE INDAGINI: 29 INDAGATI E UNA NUOVA MAPPA CRIMINALE SUL TIRRENO COSENTINO Sotto accusa un gruppo ritenuto vicino alla cosca Muto: estorsioni, droga, armi e intimidazioni a imprenditori e strutture sani - facebook.com facebook

