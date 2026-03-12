Europa League | 1-1 tra Bologna e Roma l' accesso ai quarti si deciderà all' Olimpico

Nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League, Bologna e Roma si sono affrontate in un pareggio 1-1. La gara si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità di qualificazione per entrambe le squadre. La seconda sfida si giocherà all’Olimpico, dove si deciderà quale delle due avanzerà ai quarti.

AGI - Finisce 1-1 l'andata del  derby italiano  tra  Bologna  e  Roma a gli  ottavi di finale di Europa League. Sono  Bernardeschi  e  Pellegrini  a mettere la firma su un risultato che lascia aperto ogni possibile scenario in ottica  passaggio del turno. L'inizio è vivace e piuttosto nervoso da entrambe le parti. Al 20', la prima grande chance capita sul destro di  Zaragoza  che, servito in area da  Malen  al termine di una rapida ripartenza, sciupa tutto allargando troppo con il destro. Il migliore in campo in questi primi 45 minuti è  Bernardeschi, che a ridosso dello scadere ci prova con un mancino a giro che  Svilar  toglie dall'incrocio dei pali con un intervento prodigioso. 🔗 Leggi su Agi.it

