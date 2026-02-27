Calcio Europa League derby italiano Bologna-Roma

Il 12 marzo si giocherà l’andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma, due squadre italiane che si sfideranno al Dall’Ara. La partita rappresenta un confronto diretto tra le due formazioni nel torneo continentale, con l'incontro che attirerà l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sfida si svolgerà in Italia, sul campo del Bologna.

Roma, 27 feb. (askanews) – Sarà derby italiano tra Bologna e Roma agli ottavi di Europa League. Andata il 12 marzo al Dall'ara. Il 19 all'OLimpico. I giallorossi si sono qualificati direttamente grazie all'ottavo posto in league phase, mentre i rossoblù sono dovuti passare dai playoff dove hanno eliminato il Brann.

