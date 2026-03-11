Questa sera si gioca la partita tra Virtus Bologna e Partizan, valida per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2026 di basket. L’incontro si svolgerà alla Virtus Arena con palla a due alle 20. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e disponibile anche in streaming. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida europea.

Appuntamento questa sera per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2026 di basket e la. Alla Virtus Arena, con palla due alle 20.45, va in scena dunque il match tra due formazioni deluse dall’attuale stagione continentale. La Virtus Bologna, infatti, è attualmente quattordicesima, a sei punti dalla zona play-in, e servirebbe un vero e proprio terremoto in questo finale di stagione per ottenere una qualificazione alla seconda fase. Ancora peggio va al Partizan, con i serbi che sono mestamente diciassettesimi, con sole 9 vittorie all’attivo sin qui. Per gli emiliani, dunque, il resto della stagione europea è fondamentale in chiave campionato e scudetto, pur senza alzare palesemente bandiera bianca finché la matematica non li condannerà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Virtus Bologna-Partizan oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Articoli correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv oggi Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Olympiacos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna gioca in casa dell’Olympiakos.

Tutto quello che riguarda Virtus Bologna Partizan oggi in tv...

Temi più discussi: Virtus Bologna-Partizan, i serbi protestano: Anticipo deciso senza il nostro consenso; Virtus, ultime chance di play-in in Eurolega: c’è il Partizan; Domani sera la Virtus anticipa col Partizan; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky.

Virtus Bologna, Dusko Ivanovic: «Partizan squadra completamente diversa rispetto all'andata»La Virtus Bologna torna domani in campo contro il Partizan Belgrado. Palla a due anticipata a mercoledì 11 marzo ore 20.45 - nonostante le polemiche dei serbi - con ... pianetabasket.com

Virtus Bologna vs Partizan, arriva il rinvio: ma i serbi non sono contentiLa partita tra Virtus Bologna e Partizan Belgrado, originariamente in programma il 12 marzo, si giocherà l'11 marzo. La decisione è stata comunicata da EuroLeague, ed è ... pianetabasket.com

#EuroLeague | Virtus Bologna-Partizan Belgrado: dove e quando vederla facebook

The game between Virtus Bologna and Partizan Belgrade, originally scheduled for March 12, will now be played on March 11. The decision was announced by EuroLeague and was made at the request of the Italian authorities (a Europa League football mat x.com