Virtus Bologna-Partizan oggi in tv Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Questa sera si gioca la partita tra Virtus Bologna e Partizan, valida per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2026 di basket. L’incontro si svolgerà alla Virtus Arena con palla a due alle 20. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e disponibile anche in streaming. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida europea.

Appuntamento questa sera per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2026 di basket e la. Alla Virtus Arena, con palla due alle 20.45, va in scena dunque il match tra due formazioni deluse dall’attuale stagione continentale. La Virtus Bologna, infatti, è attualmente quattordicesima, a sei punti dalla zona play-in, e servirebbe un vero e proprio terremoto in questo finale di stagione per ottenere una qualificazione alla seconda fase. Ancora peggio va al Partizan, con i serbi che sono mestamente diciassettesimi, con sole 9 vittorie all’attivo sin qui. Per gli emiliani, dunque, il resto della stagione europea è fondamentale in chiave campionato e scudetto, pur senza alzare palesemente bandiera bianca finché la matematica non li condannerà. 🔗 Leggi su Oasport.it

