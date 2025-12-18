Eurolega Virtus Bologna impeccabile | Partizan battuto a domicilio 86-68

La Virtus Bologna si impone con autorità sul campo del Partizan, portando a casa una vittoria fondamentale in trasferta. Con una prestazione solida e convincente, i bolognesi interrompono un digiuno di successi esterni in Eurolega, rilanciando le proprie ambizioni nella competizione. Un passo importante nel cammino europeo, che rafforza la fiducia e il morale della squadra in vista delle prossime sfide.

Belgrado (Serbia), 17 dicembre 2025 – Comincia con una preziosissima vittoria la doppia trasferta in terra serba della Virtus Bologna, che sbanca la Belgrade Arena travolgendo 86-68 il Partizan e ritrovando un successo esterno che in Eurolega mancava da due mesi. La squadra di coach Dusko Ivanovic ha squadernato una prestazione a dir poco eccellente, cambiando passo nella ripresa grazie a un quintetto piccolo che ha garantito grande intensità difensiva, punti e non ha minimamente fatto pesare il gap in termini di fisicità con gli avversari. In attacco la differenza l’hanno fatta un Carsen Edwards tornato ai suoi livelli di fatturato dopo un paio di passaggi a vuoto (20 punti), Matt Morgan (protagonista di un grande primo tempo e autore di 14 punti), Derrick Alston jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

