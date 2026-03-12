La terza stagione di Euphoria uscirà il 13 aprile, annunciando il ritorno di Zendaya e l’arrivo di nuovi personaggi. La serie continua a seguire le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con problemi e relazioni complicate. La data di release è stata confermata da un comunicato ufficiale, alimentando l’attesa tra i fan.

Squillo alle trombe: la terza stagione di Euphoria debutterà ufficialmente il 13 aprile! Tante le domande, sul ritorno di Zendaya, sullo sviluppo della narrazione, sui nuovi arrivi. Scopriamo insieme tutte le novità per fare un pò di chiarezza sulla serie tv di successo targata HBO max. L’universo Euphoria sta per tornare. La terza stagione di Euphoria ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 13 aprile. Sì, perchè la produzione della terza stagione sarebbe definitivamente cominciata già dallo scorso 10 febbraio 2025 a Los Angeles e sarebbe conclusa a novembre dello stesso anno. La prima domanda che i fan si staranno chiedendo riguarda la protagonista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Euphoria 3: la data d'uscita e tutte le novità

