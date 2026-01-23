Forza Horizon 6 | data di uscita trailer e tutte le novità più importanti

Forza Horizon 6, sviluppato da Xbox Game Studios e Playground Games, è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile dal 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, tramite Steam e Microsoft Store. Il gioco promette nuove esperienze di guida, ambientazioni rinnovate e aggiornamenti tecnici, mantenendo la tradizione della serie. Di seguito, tutte le novità più importanti, incluso il trailer ufficiale e i dettagli sulla data di uscita.

Xbox Game Studios e Playground Games hanno annunciato ufficialmente Forza Horizon 6, confermando il lancio su Xbox Series XS e PC (tramite Steam e Microsoft Store ) per il 19 maggio. Il gioco sarà disponibile anche su Game Pass fin dal day one. Per chi vuole partire in anticipo, è prevista anche una Premium Edition, che includerà contenuti extra e soprattutto l’ accesso anticipato. La versione PlayStation 5 arriverà invece successivamente, nel corso del 2026. Data di uscita e piattaforme: quando arriva Forza Horizon 6. La data è fissata: 19 maggio per Xbox Series XS e PC, con disponibilità immediata su Game Pass. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Forza Horizon 6 si mostra nel primo gameplay trailer, Microsoft svela la data di uscita e tante informazioniDurante l’Xbox Developer Direct, Forza Horizon 6 è stato presentato attraverso il primo trailer gameplay, offrendo una prima occhiata alle novità e alle caratteristiche del titolo.

Forza Horizon 6, un leak ha svelato data di uscita, edizioni e prezzoRecenti indiscrezioni hanno rivelato dettagli su Forza Horizon 6, tra cui la possibile data di uscita, le edizioni disponibili e i prezzi.

