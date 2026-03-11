Meloni chiede stop ETS | il costo CO2 pesa sul bolletta

Il 11 marzo 2026, alle 17:39, la presidente del Consiglio ha inviato una richiesta ufficiale all’Unione Europea chiedendo la sospensione immediata del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) destinato ai produttori di energia termoelettrica. La leader italiana ha evidenziato che il costo delle emissioni di CO2 influisce direttamente sulla bolletta energetica del paese.

Il 11 marzo 2026, alle ore 17:39, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato al Parlamento italiano una richiesta formale all’Unione Europea per la sospensione immediata dell’applicazione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) sui produttori termoelettrici. La motivazione centrale risiede nell’impatto diretto che questo meccanismo sta avendo sul costo finale dell’elettricità in Italia, dove le quote ETS rappresentano già un quarto della bolletta energetica. Con lo scoppio della crisi nel Medio Oriente, il governo spinge per una revisione urgente che includa anche la proroga delle quote gratuite per i settori industriali energivori del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

