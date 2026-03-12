Al teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo prosegue la stagione 2025-2026 intitolata «Resistenza», con uno spettacolo che si ripete ormai da tempo e che suscita poche novità. La rappresentazione si svolge nel pomeriggio del 12 marzo 2026, mantenendo invariato il suo format e attirando un pubblico fedele che segue l’evento. La produzione continua a essere in cartellone nonostante le ripetute repliche.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Va avanti la stagione 2025-2026 dal titolo «Resistenza» del teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. Questa sera, giovedì 12 marzo alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo «Eterno ripetersi banale» di Compagnia Adda. «Eterno Ripetersi Banale» è uno spettacolo fresco, leggero, “giovane”, che con tentativi consapevoli e tenaci, indaga la possibilità di gestire i propri processi creativi, le proprie scelte. La scena è percorsa da una tensione costante in bilico tra la banale ripetitività e la ricerca di un’identità personale, di un’unicità che ci contraddistingua di fronte alla dilagante crisi di significato, di fronte al “nulla”, da cui siamo circondati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eterno ripetersi banale, lo spettacolo al Virginian

Articoli correlati

Eterno ripetersi banale. Spettacolo al VirginianProsegue la stagione 2025-2026 dal titolo "Resistenza" del teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo.

Ironia, filosofia e teatro interattivo: al Virginian arriva “Eterno ripetersi banale”Arezzo, 9 marzo 2026 – Nel cuore di Arezzo, il Teatro Virginian diretto dalla Compagnia La Filostoccola si conferma ancora una volta come uno dei...

Tutti gli aggiornamenti su Eterno ripetersi

Temi più discussi: Eterno ripetersi banale. Spettacolo al Virginian; Ironia, filosofia e teatro interattivo: al Virginian arriva Eterno ripetersi banale; Eventi 12 marzo 2026 - Cosa fare ad Arezzo oggi; Lapocalisse di Aprea, i testi di Makkox al Verdi.

Eterno ripetersi banale. Spettacolo al VirginianProsegue la stagione 2025-2026 dal titolo Resistenza del teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. Questa sera, giovedì ... lanazione.it

Napoli, al Teatro TRAM lo spettacolo teatrale Eterno Ripetersi BanalePresso il Teatro TRAM, venerdì 5 dicembre e sabato 6 dicembre, andrà in scena lo spettacolo teatrale Eterno Ripetersi Banale, scritto da Leonardo Ceccanti e diretto da Matteo Ceccantini, compagnia A ... ilmattino.it

Teatro interattivo: al Virginian arriva “Eterno ripetersi banale” facebook