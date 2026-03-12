Al teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo prosegue la stagione 2025-2026 intitolata

Prosegue la stagione 2025-2026 dal titolo "Resistenza" del teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. Questa sera, giovedì 12 marzo alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo " Eterno ripetersi banale " di Compagnia Adda. "Eterno Ripetersi Banale" è uno spettacolo fresco, leggero, “giovane”, che con tentativi consapevoli e tenaci, indaga la possibilità di gestire i propri processi creativi, le proprie scelte. La scena è percorsa da una tensione costante in bilico tra la banale ripetitività e la ricerca di un’identità personale, di un’unicità che ci contraddistingua di fronte alla dilagante crisi di significato, di fronte al “nulla”, da cui siamo circondati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eterno ripetersi banale. Spettacolo al Virginian

