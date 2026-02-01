Domenica 15 febbraio 2026, il Cinema Teatro Italia di Ancona si trasforma in un palcoscenico incantato. La Compagnia della Rancia porta in scena il suo nuovo musical “Cenerentola”, attirando il pubblico che aspetta di vivere una serata magica. La rappresentazione promette di essere un evento da non perdere, con scene spettacolari e interpretazioni coinvolgenti.

Domenica 15 febbraio 2026, il Cinema Teatro Italia di Ancona si trasforma in un palcoscenico incantato per ospitare il musical “Cenerentola”, prodotto dalla Compagnia della Rancia. Lo spettacolo, in programma alle ore 16:30, si propone come un’esperienza teatrale pensata per tutta la famiglia, dove la storia della giovane ragazza che, grazie a una fata madrina, conosce un destino diverso dal suo, si mescola a canzoni originali, coreografie vivaci e scenografie che sembrano uscite da un sogno. La produzione, nota per il suo impegno nella qualità artistica e nella sostenibilità, ha scelto questo classico della fiaba per portare sulle scene un racconto che, pur essendo antico, continua a risuonare con forza nelle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La magia di “Cenerentola” nel musical portato in scena dalla Compagnia della Rancia al Cinema Teatro

Approfondimenti su Cenerentola Musical

Questa sera al Cinema Teatro Italia di Ancona va in scena un musical dedicato a

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CENERENTOLA BALLETTO - SCENA MAESTRO DI DANZA + SORELLASTRE E MATRIGNA | SAGGIO-SPETTACOLO 2023/24

Ultime notizie su Cenerentola Musical

Argomenti discussi: Jessica Ferro in La Fiaba di Cenerentola al Teatro Aniene di Roma; Cenerentola Cuor e Ferro in scena a Bassano del Grappa; Bridgerton 4, nel segno di Cenerentola un nuovo amore sboccia al ballo; Cenerentola Cuor e Ferro al Teatro Remondini: una rilettura contemporanea, ironica e underground della fiaba classica.

La magia di Cenerentola nel musical portato in scena dalla Compagnia della Rancia al Cinema Teatro ItaliaANCONA - Arriva al Cinema Teatro Italia uno spettacolo per tutta la famiglia porterà gli spettatori nel mondo incantato della più celebre fiaba. Magia, rintocchi di orologio, una carrozza che si trasf ... anconatoday.it

La Cenerentola di Rossini al Teatro Regio: il trionfo della bontà e del perdonoLa sua magia non risiede in un incantesimo, ma nella sua virtù interiore. Come recita il celebre verso Sarà mia vendetta il lor perdono, la protagonista rivoluziona il mondo che la circonda non ... torinotoday.it

Prende il via martedì 3 febbraio alle ore 20 la rassegna , il nostro piccolo percorso di cinema del reale al Cinema Teatro di Pace. Si comincia con . di Valerio Ciriaci, dedicato alla pionier - facebook.com facebook