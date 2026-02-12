Questa sera alle 20,30 si conosceranno i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di giovedì 12 febbraio 2026. I giocatori sperano di indovinare i 5 numeri su 40 per aggiudicarsi una casa vera e propria. I risultati verranno annunciati subito dopo il concorso, aspettando che qualcuno possa portare a casa il premio.

Estrazione VinciCasa oggi 12 febbraio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 10 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 9 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 8 FEBBRAIO 2026 ESTRAZIONE 7 FEBBRAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 febbraio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 12 febbraio 2026

