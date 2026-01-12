Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 12 gennaio 2026
Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 12 gennaio 2026. Alle ore 20:30 si svolge l’estrazione del gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sui numeri estratti e sulle eventuali vincite, per rimanere sempre informato sui risultati di questa lotteria.
Estrazione VinciCasa oggi 12 gennaio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 11 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 10 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 9 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 8 GENNAIO 2026 ESTRAZIONE 7 GENNAIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 12 gennaio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
Gioca numeri a caso, vince una casa da 500mila euro - Nell’estrazione di domenica 11 gennaio 2026, un giocatore ha vinto una casa grazie a VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal che mette in palio un premio legato all’acquisto di un imm ... today.it
