Estorsione in un cantiere a Bacoli i carabinieri osservano la scena con un drone | arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Bacoli per aver tentato di estorcere 5.000 euro al titolare di un’impresa che lavora in un cantiere edile. I carabinieri hanno monitorato la scena utilizzando un drone prima di intervenire e bloccare il sospettato. L’episodio si è verificato durante le operazioni di costruzione di alloggi residenziali nella zona.

Avrebbe preteso il pagamento di 5mila euro dal titolare di un'impresa impegnata nella realizzazione di alloggi di edilizia residenziale. Una richiesta accompagnata da minacce, secondo un copione tipico delle estorsioni con metodo intimidatorio mafioso. Ma questa volta la consegna del denaro era sotto l'occhio attento dei carabinieri. A finire in manette è stato Luca Carannante, 31 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli durante l'incontro con l'imprenditore, avvenuto a Bacoli. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 31enne avrebbe imposto all'imprenditore il pagamento della somma di 5mila euro.