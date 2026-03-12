BACOLI | estorsione al cantiere i carabinieri osservano la scena col drone 31enne in manette recuperato il denaro

A Bacoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni in un’operazione contro un caso di estorsione al cantiere. Durante le indagini, sono stati osservati i movimenti attraverso un drone, e il denaro richiesto, circa 5.000 euro, è stato recuperato. L'uomo è stato condotto in caserma, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi sull’episodio.

Estorsione a Bacoli, arrestato 31enne: chiedeva 5mila euro a un imprenditore. "Voi invece siete coraggiosi, la notte mettete una bomba sotto ad una saracinesca e vi sentite degli eroi. Magari al piano di sopra c'è un povero vecchiarello che dorme che ci appizza la pelle. Ma voi che ve ne importa? Siete disoccupati. Avete l'alibi morale. Siete napoletani e ammazzate Napoli" Così parlo Bellavista, il professore interpretato da Luciano De Crescenzo nella celebre pellicola del 1984. Le sue parole sono rivolte ad un camorrista che chiede il pizzo nel negozio di arredi sacri della figlia Patrizia. Un'estorsione, un'intimidazione per ottenere denaro dal lavoro altrui che non conosce tempo.