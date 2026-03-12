I carabinieri hanno monitorato con un drone la scena di un episodio di estorsione avvenuto in un cantiere, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato e il denaro recuperato. Durante le indagini, è stato ascoltato un dialogo in cui una persona accusava altri di mettere bombe sotto le saracinesche e di considerarsi eroi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al sequestro del denaro.

Tempo di lettura: 2 minuti “Voi invece siete coraggiosi, la notte mettete una bomba sotto ad una saracinesca e vi sentite degli eroi. Magari al piano di sopra c’è un povero vecchiarello che dorme che ci appizza la pelle. Ma voi che ve ne importa? Siete disoccupati. Avete l’alibi morale. Siete napoletani e ammazzate Napoli” Così parlo Bellavista, il professore interpretato da Luciano De Crescenzo nella celebre pellicola del 1984. Le sue parole sono rivolte ad un camorrista che chiede il pizzo nel negozio di arredi sacri della figlia Patrizia. Un’estorsione, un’intimidazione per ottenere denaro dal lavoro altrui che non conosce tempo. Meno romantica la scena interrotta a Bacoli dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Estorsione al cantiere, i carabinieri osservano la scena col drone: 31enne in manette, recuperato il denaro

