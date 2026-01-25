Nel negozio di parrucchiera anche attività di estetista abusiva | blitz del Nas

Recentemente, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno condotto un’ispezione in un salone di parrucchiera cinese cittadino. Durante l’intervento, è stata riscontrata anche un’attività di estetista abusiva, sollevando preoccupazioni sulla conformità alle normative sanitarie e di sicurezza. La situazione evidenzia l’importanza di controlli regolari per garantire ambienti di lavoro e servizi conformi alle leggi vigenti.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un salone da parrucchiera cinese in città.L’intervento ha consentito di accertare diverse criticità. «In particolare, -si legge in una nota dell'Arma - all’interno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

