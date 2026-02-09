Zazzaroni critica il caos negli arbitri in Serie A. Secondo lui, le regole devono essere chiare ma anche interpretate correttamente. Con l’attuale regolamento, però, le decisioni arbitrarie sembrano diventare più fredde e distaccate. Lo scrittore sportivo ha commentato il momento difficile degli arbitri sulle pagine del Corriere dello Sport, senza troppi giri di parole.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Moviola Sassuolo Inter, Cesari smonta le polemiche sul gol di Bisseck: «Il regolamento parla chiaro, il VAR non può intervenire. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zazzaroni dice la sua sul caos arbitri: «Le regole, oltre a essere intelligenti, devono essere interpretabili. Con questo regolamento si è ottenuta l’asetticità della decisione arbitrale!»

Approfondimenti su Zazzaroni Corriere

Il direttore generale del Perugia, Borras, si è detto stanco delle ingiustizie in campo.

Antonio Di Pietro sottolinea l'importanza della indipendenza dei giudici, commentando il caso di Milano emerso dal Foglio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Zazzaroni Corriere

Sassuolo-Inter, Zazzaroni: Dico 2 ma proprio senza colpo ferire. Caressa: Mah, per me…A Radio Deejay sono stati espressi i consueti pronostici sulla gara tra neroverdi e nerazzurri: così Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni ... msn.com

Zazzaroni: Non stimo Adani. Mai spazio a ex calciatori su Cds. Sabatini: Lui cacciato da…Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani hanno parlato così dell'editoriale di Adani sul Corriere della Sera. msn.com

Arbitri, un confronto doveroso e necessario L'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni facebook