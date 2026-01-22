Comuni Ricicloni Bergamo guida la Lombardia | 98 Comuni virtuosi

Il report di Legambiente evidenzia come Bergamo si distingua tra le province lombarde, con 98 Comuni Ricicloni. Questi enti si contraddistinguono per un’attenta gestione della raccolta differenziata, rappresentando il 50,1% della popolazione provinciale. La loro attenzione alla riduzione dei rifiuti secchi indifferenziati contribuisce a promuovere pratiche sostenibili e a migliorare la qualità ambientale del territorio.

IL REPORT LEGAMBIENTE. Con quasi un centinaio di comuni attenti alla raccolta differenziata dei rifiuti è la provincia lombarda con il maggior numero di amministrazioni virtuose, pari al 50,1% degli abitanti sotto la soglia dei 75 chili annui di rifiuto secco indifferenziato pro capite. Bergamo al centro della sostenibilità lombarda. Giovedì 22 gennaio l’Università degli Studi di Bergamo ha ospitato la 32esima edizione di Comuni Ricicloni, l’appuntamento promosso da Legambiente Lombardia che fotografa lo stato della gestione dei rifiuti nella regione. Un’edizione significativa, basata sui dati 2024 raccolti con il supporto di Arpa Lombardia e del sistema Orso, modello ormai esportato in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

