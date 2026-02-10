Traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale di minore | le terribili accuse per due persone arrestate dalla Polizia a Latina

La Polizia di Latina ha arrestato ieri due persone accusate di traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale di una minorenne. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Roma, su richiesta della Dda. Le indagini hanno portato alla luce un grave giro di sfruttamento e traffico di minori, coinvolgendo un uomo e una donna.

La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di due soggetti, un uomo e una donna, accusati di traffico di persone e sfruttamento sessuale di una minorenne. I due indagati si trovavano già in carcere dallo scorso novembre, quando era stato eseguito nei loro confronti il provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Latina e successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Latina.

