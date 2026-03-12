Nelle ultime ore, a Forino, si è verificata un’esplosione in una abitazione che ha provocato la morte di un uomo, un meccanico del paese. L’incidente ha causato ferite gravi a D’Amato, che non è riuscito a superare le conseguenze dell’esplosione. La comunità vive un momento di dolore e sgomento per questa perdita improvvisa.

È una giornata di dolore e sgomento per la comunità di Forino. Nelle scorse ore è morto Frank D'Amato, il meccanico del paese rimasto gravemente ferito nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta nella sua abitazione. L'uomo era ricoverato da diversi giorni presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Le ustioni riportate nell'esplosione si sono però rivelate troppo gravi. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. La tragedia ha colpito profondamente l'intera comunità forinese, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia di Frank D'Amato, molto conosciuto e stimato in paese per il suo lavoro e per il suo carattere.

© Anteprima24.it - Esplosione in casa a Forino, non ce l’ha fatta Frank D’Amato

Lutto a Forino per la scomparsa di Frank D'Amato
Si è spenta ogni speranza per Frank D'Amato, 55 anni, meccanico molto conosciuto e stimato nella comunità di Forino, in provincia di Avellino.

