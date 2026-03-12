La guerra in Medio Oriente sta mettendo in difficoltà l’export toscano, secondo un’analisi di Coldiretti. La situazione geopolitica ha portato a una possibile interruzione delle rotte commerciali, con ripercussioni sui prodotti esportati dalla regione. La preoccupazione riguarda soprattutto i settori agricoli e alimentari, che potrebbero subire perdite significative se la crisi dovesse protrarsi.

FIRENZE – L’export toscano è a rischio a causa della guerra in Medio Oriente. Secondo un’analisi di Coldiretti Toscana elaborata su dati Istat, le tensioni geopolitiche nella regione potrebbero far perdere alla Toscana quasi 56 milioni di euro di esportazioni, con vino, olio e piante ornamentali che da soli rappresentano il 60% del totale. Le province più esposte sono Firenze, con 17,5 milioni di euro di prodotti esportati verso i Paesi del Golfo nel 2025, Pistoia con 10,2 milioni e Siena con 9,6 milioni. Seguono Pisa con 7,1 milioni, Arezzo con circa 5 milioni e Livorno con 4,4 milioni. Fatturati inferiori al milione di euro riguardano invece Prato, Grosseto e Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Escalation in Medio Oriente, Coldiretti lancia l’allarme: export toscano a rischio

Articoli correlati

Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e pianteArezzo, 11 marzo 2026 – Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante.

Vino, olio e piante vive: “A rischio 60 milioni di export toscano”. Guerra in Iran, l’allarme di ColdirettiFirenze, 11 marzo 2026 – La forte instabilità geopolitica legata alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran in Medio Oriente mette a rischio quasi...

Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; De-escalation in Medio Oriente, Ucraina nella Nato: la risposta finlandese alle crisi; Escalation di violenza in Medio Oriente: garantire protezione ai minori; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG.

Iran sotto attacco: escalation in Medio Oriente e tensioni globaliEscalation in Medio Oriente: attacchi in Iran, Kuwait, Qatar e Libano. Cresce la tensione tra USA, Israele e Teheran. quotidianodiragusa.it

Coface, con escalation in Medio Oriente rischi ben oltre lo shock energeticoSe il conflitto si prolunga è una minaccia per l'economia globale. De Martinis: «Non è solo un problema di prezzo del petrolio ma un segnale d'allarme per chiunque operi in filiere internazionali» ... ilsole24ore.com

Siamo al tredicesimo giorno della guerra in Medio Oriente. Cos’è successo stamattina, per punti e con una mappa • Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un attacco aereo contro la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Non ci sono stati fe - facebook.com facebook

La lunga guerra del Medio Oriente: l'analisi della situazione con Paolo Mieli x.com