errani paolini stanotte in doppio a indian wells 2026 orario e dove vederlo in chiaro

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno questa notte in doppio nel torneo di Indian Wells 2026, uno dei principali eventi WTA della stagione. L'incontro si svolgerà tra lunedì 9 e martedì 10 marzo e sarà trasmesso in chiaro. Il torneo, un 1000 con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari, vede le due giocatrici tornare in campo insieme.

Sara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel torneo di doppio femminile al Wta di Indian Wells 2026, terzo 1000 di questa stagione, dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Le due azzurre vanno a caccia di un posto nei quarti di finale contro le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente n.43 e n.51 nel ranking di specialità. ErraniPaolini-YifanZhaouxuan, orario e dove vederla. La sfida è in programma allo Stadium 5 intorno all’una di notte (non è escluso un cambio di campo). Sarà possibile vederla in tv in diretta su SuperTennis, in chiaro e gratis per tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

