Erosione delle spiagge c' è un problema coi ripascimenti | la sabbia sta finendo e costa sempre di più

L’erosione delle spiagge romagnole sta peggiorando, con i ripascimenti che risultano insufficienti e le risorse di sabbia che si stanno esaurendo. Le operazioni di consolidamento della spiaggia diventano più costose e meno efficaci, mentre il problema si acuisce. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma il rischio di ulteriori danni alle coste è ormai evidente.

L’erosione della costa romagnola è sempre più grave, i ripascimenti non bastano più e la sabbia sta finendo. Il mese di febbraio ha fatto registrare dei livelli eccezionali di alta marea, che pur in assenza di burrasche, hanno comportato importanti arretramenti delle spiagge tra Comacchio e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

