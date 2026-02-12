Marina di Massa un milione per la costa | 6000 mc di sabbia contro l’erosione entro il 2026

Marina di Massa si prepara a un grande intervento sulla sua spiaggia. In arrivo un investimento di un milione di euro per rinnovare la costa e contrastare l’erosione. Entro il 2026, saranno stoccati 6000 metri cubi di sabbia per rafforzare la linea costiera e proteggere il territorio. La decisione arriva dopo anni di preoccupazioni e richieste di intervento da parte degli abitanti e delle autorità locali. Ora si lavora per mettere in sicurezza la spiaggia e garantire un futuro più stabile alla zona.

Marina di Massa, un Milione di Euro per Fermare l'Erosione: La Costa a Rischio si Rinnova. Marina di Massa si prepara a un'importante opera di rinforzo della propria linea costiera. La Regione Toscana ha stanziato 400.000 euro, parte di un più ampio pacchetto di 3 milioni di euro destinato a interventi di manutenzione e ripristino delle coste regionali, per contrastare l'erosione che da tempo minaccia stabilimenti balneari e la sicurezza dei cittadini. I lavori, che prevedono l'impiego di 6000 metri cubi di sabbia, dovranno essere completati entro il 31 maggio 2026. L'Emergenza Erosione: Un Problema di Lungo Data.

