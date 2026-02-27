Erosione costiera alle Province la cabina di regia nella gestione degli interventi

Le Province assumono il ruolo principale nella gestione degli interventi contro l’erosione costiera nelle aree di propria competenza. La cabina di regia sarà affidata a loro, che coordineranno le operazioni e le misure da adottare. La decisione è stata comunicata in seguito a un aggiornamento sulla gestione delle criticità legate all’erosione lungo le coste.

LECCE - Saranno le Province il perno della gestione degli interventi contro l'erosione costiera nel territorio di propria competenza. La decisione è stata esplicitata nell'incontro online convocato per oggi dalla Regione Puglia.Il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, ha spiegato.