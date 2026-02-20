Eric Dane lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie | l'ultima apparizione in pubblico con la fidanzata

Eric Dane, morto a 53 anni per complicanze della SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa, lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie. Nel giugno 2025 la sua ultima apparizione in pubblico con la fidanzata Jannell Shirtcliff.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Eric Dane, chi è l’ex moglie Rebecca Gayheart rimasta al suo fianco fino alla fine

Leggi anche: Chi è la moglie di Eric Dane, Rebecca Gayheart e l’annullamento del divorzio dopo la diagnosi di SLA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eric Dane morto 10 mesi dopo la diagnosi di Sla, l'attore 53enne di Grey's Anatomy lascia moglie e due figlie; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; Morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anni. Nell'aprile 2025 l'annuncio: Sono malato di Sla; E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni.

Eric Dane lascia l’ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l’ultima apparizione in pubblico con la fidanzataEric Dane, morto a 53 anni per complicanze della SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa, lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie ... fanpage.it

Addio a Eric Dane. La star di Grey's Anatomy ed Euphoria ci ha lasciati: aveva 53 anni e da tempo lottava contro la SlaEric Dane, l'indimenticabile dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy e il Cal Jacobs di Euphoria, si è spento a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla. Attore amatissimo, aveva scelto di trasforma ... vanityfair.it

Addio a Eric Dane, indimenticabile volto di Grey's Anatomy e Euphoria. L’attore si è spento a 53 anni, dopo aver condiviso con coraggio la sua battaglia contro la Sla. #ANSA - facebook.com facebook

Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com