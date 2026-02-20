Eric Dane chi è l’ex moglie Rebecca Gayheart rimasta al suo fianco fino alla fine

Attrice ed ex modella, Rebecca Gayheart è stata la moglie di Eric Dane, l’attore scomparso il 19 febbraio 2026. Si sono sposati nel 2004, ma nel 2018 la Gayheart aveva chiesto il divorzio dopo 14 anni di matrimonio, rimanendo tuttavia al suo fianco fino alla fine, dopo che Dane aveva ricevuto la diagnosi di SLA. Chi è Rebecca Gayheart. Nata a Hazard il 12 agosto 1971, Rebecca Gayheart ha origini irlandesi, tedesche e britanniche. Ha iniziato presto ad approcciarsi al mondo della moda e dello spettacolo: i primi spot pubblicitari, poi il debutto nella soap Quando si ama nel 1992. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a innumerevoli serie televisive, come Beverly Hills 90210, Dead Like Me, Ugly Betty, NipTuck, Vanished: tra gli ultimi lavori al cinema, invece, l’abbiamo vista in C’era una volta a.🔗 Leggi su Dilei.it

