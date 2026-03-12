Colpita base italiana a Erbil | Personale al riparo nel bunker Quanti sono e cosa fanno i militari della task force

Nella notte dell’11 marzo, la base militare italiana di Erbil, in Iraq, è stata colpita da un missile. Il personale presente si è rifugiato nel bunker, mentre la task force italiana operava normalmente. Quanti siano i militari e quale attività svolgano non sono stati resi noti. La struttura rimane sotto osservazione dopo l’attacco.

È stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq. L'allarme è scattato nella tarda serata dell'11 marzo. Il governo italiano, con i ministri della Difesa e degli Esteri Crosetto e Tajani, ha subito chiarito che non ci sono feriti e che il personale si è.

Base italiana in Iraq colpita dai missili iraniani, i nostri soldati nei bunker a Camp Singara: il nuovo fronte di ErbilAl confine della grande base di Camp Singara, sulla strada che porta alla pista degli elicotteri, svettano e ruotano i missili Patriot americani.

Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l’operazione Leonte della Brigata SassariRoma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani.

