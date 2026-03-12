Chi ha attaccato la base militare italiana a Erbil?

Un attacco alla base militare italiana a Erbil, chiamata Camp Singara, ha causato sconcerto dopo essere stato comunicato in modo insolito in Italia. La notizia si è diffusa velocemente, senza dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’attacco, lasciando spazio a molte domande. La base si trova nella regione irachena di Erbil ed è coinvolta in operazioni militari italiane.

La notizia dell’attacco alla base italiana Camp Singara di Erbil è arrivata in maniera inusuale in Italia. «Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano» è il messaggio sms del ministro della Difesa Guido Crosetto letto dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in diretta durante la trasmissione televisiva Realpolitik su Rete4. E mentre i ministri italiani annunciano l’accertamento dei fatti, l’agenzia di stampa Agi parla di colonne di fumo che continuano ad alzarsi dalla zona dell’aeroporto che si trova nel Kurdistan irakeno. Che sarebbe stato colpito da un «pesante» attacco missilistico iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

Colpita la base militare italiana a Erbil. Crosetto e Tajani: "Stanno tutti bene, nessun ferito"

