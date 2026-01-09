La pordenonese Giulia Fineschi terza alla Corsa della Bora

Giulia Fineschi, atleta di Pordenone, si è distinta nella stagione invernale di trail running, ottenendo un piazzamento sul podio alla Corsa della Bora. La sua performance conferma il buon livello dello sport locale e la crescita delle competizioni trail nella regione. Con questa risultato, Fineschi rafforza la sua posizione tra le atlete di rilievo nel panorama regionale e nazionale.

La runner pordenonese Giulia Fineschi ha portato i colori della sua città sul podio della Corsa della Bora, affermandosi tra le protagoniste della stagione invernale del trail running.?Il risultato alla Corsa della BoraLo scorso 4 gennaio 2026 Fineschi ha chiuso al terzo posto la “Transkarst”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Friuli protagonista alla Corsa della Bora: cinque atleti sul podio Leggi anche: Una settimana alla Corsa della Bora: top runner anche dall’Australia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Terremoto di magnitudo 3.1 nel Pordenonese, nessun danno Epicentro in alta Valcellina, avvertito anche in pianura Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter è stata stata registrata ieri sera verso le 21.45 nel Pordenonese. Secondo le rilev - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.