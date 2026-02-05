Parco eolico offshore Odra | il confronto rischia di sfociare in uno scontro

A Lecce, il dibattito sul parco eolico offshore “Odra” si fa sempre più acceso. Le proteste dei cittadini e delle associazioni aumentano, mentre le istituzioni cercano di trovare un punto di incontro. Per ora, il confronto resta sul filo del rasoio e rischia di trasformarsi in uno scontro aperto.

LECCE - “Non è accettabile che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga a scapito di aree di altissimo valore ambientale e paesaggistico”. In particolare la richiesta è quella di accelerare l’iter di istituzione di un’area marina protetta, considerata misura indispensabile per una tutela organica e duratura. Il 22 gennaio scorso, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata pubblicata la documentazione integrativa al progetto che è stato contestato sin da quando è stato annunciato e nemmeno una sua riformulazione, che ha previsto l’allontanamento ulteriore dalla linea di costa, è valso ad avvicinare le posizioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Parco eolico offshore Odra

La Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha deciso di stoppare il progetto di un impianto eolico a Londa.

Il vento ha portato tensione a Verghereto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parco eolico offshore Odra

Argomenti discussi: Studi illegittimi e rischi per biodiversità e turismo: l’Ente Parco invoca l’Area Marina Protetta.

Eolico offshore nel Salento, nuovo progetto con 73 pale. L’ente parco dice noUn nuovo progetto eolico offshore al largo della costa tra Tricase e le acque a sud-est di Santa Maria di Leuca torna a far discutere le comunità e gli enti locali. È l’ente Parco naturale regionale ... quotidianodipuglia.it

Parco regionale Otranto-Leuca-Tricase, 'no a nuove pale eoliche'Dopo la richiesta di Odra Energia S.r.l. per l'installazione di un parco eolico offshore al largo della costa salentina, con aerogeneratori alti fino a 315 metri, si aggiunge ora un nuovo progetto: ... ansa.it

#Ambiente. Parco eolico Ferriere (Pc), @RegioneER pronta a dare parere negativo al progetto. @irene_priolo: “Favorevoli a energie rinnovabili ma attraverso pianificazione attenta e condivisa. Non è il caso di Ferriere. Individuate criticità” La #notizia region x.com

Parco eolico Ferriere, la Regione pronta a dare parere negativo: "Individuate forti criticità nel progetto" facebook