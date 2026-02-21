Eolico offshore a rischio | AERO chiede iter rapidi per investimenti

L’industria italiana dell’eolico offshore rischia di perdere importanti opportunità a causa di lunghe attese burocratiche. AERO ha richiesto un’accelerazione nei processi autorizzativi per favorire investimenti concreti, soprattutto in vista di Renpower Italy 2026. La lentezza nelle procedure potrebbe bloccare nuovi progetti e limitare la crescita del settore. La richiesta arriva in un momento in cui il mercato internazionale mostra segnali di forte espansione. La questione riguarda anche la tutela degli investimenti già programmati.

L’Offshore Italiano a un Bivio: AERO Lancia l’Allarme da Renpower Italy 2026. Milano, 20 febbraio 2026 – L’industria italiana dell’eolico offshore si trova di fronte a una sfida cruciale. Durante Renpower Italy 2026, l’Associazione Energie Offshore (AERO) ha espresso forte preoccupazione per il rischio di perdere competitività a causa delle lunghe tempistiche burocratiche che frenano gli investimenti nel settore, un elemento chiave per la sicurezza energetica e la transizione ecologica del Paese. Un Iter Autorizzativo Troppo Lento: Il Grido d’Allarme di AERO. La discussione a Renpower Italy 2026 ha evidenziato come la lentezza delle procedure autorizzative rappresenti un ostacolo significativo allo sviluppo dell’eolico offshore in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

