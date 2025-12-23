Ruba vestiti in pieno centro e aggredisce un dipendente per fuggire

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha sottratto vestiti da un negozio nel centro città, poi ha aggredito un dipendente nel tentativo di scappare. L’incidente si è verificato durante l’orario di apertura, causando allarme tra i presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Un uomo ha rubato vestiti da un negozio del centro e ha aggredito un dipendente nel tentativo di fuggire. È questo l’episodio centrale del fine settimana di controlli straordinari a Bolzano, concluso con un arresto e quattro denunce.Il fatto è avvenuto sabato mattina. Dopo aver afferrato diversi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

