Bambini con la febbre a scuola il prof Maggi risponde a Giunta | Non tutti possono permettersi una babysitter I genitori lavorano

Andrea Maggi, insegnante noto per il suo ruolo nel programma Il Collegio, ha commentato lo sfogo di Matteo Giunta riguardo ai bambini con la febbre a scuola. Maggi ha sottolineato che molti genitori non possono permettersi di restare a casa o affidare i figli a babysitter, poiché devono lavorare. La sua posizione evidenzia le difficoltà quotidiane di molte famiglie nel conciliare lavoro e cura dei figli.

“Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, aveva scritto Giunta in un post. Alla presa di posizione di Giunta ha replicato Andrea Maggi, invitando a una riflessione più ampia sulle condizioni in cui si trovano molte famiglie. “Caro Matteo Giunta, prima di dare degli ‘irresponsabili pezzi di m***a’ ai genitori che mandano i figli a scuola con la febbre, dovevi fermarti un secondo a riflettere”, ha scritto l’insegnante. Maggi ha poi sottolineato come non tutti i genitori possano permettersi una babysitter o contare sull’aiuto dei nonni, ricordando che molti sono costretti a mandare i figli a scuola perché devono lavorare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Bambini con la febbre: quanto tempo tenerli a casa? Serve il certificato del pediatra per tornare in classe?; Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; Salute a scuola, Bassetti si schiera con la Pellegrini: I genitori che mandano i bambini all'asilo con la febbre sono dei pezzi di m...; L’attivista: I figli a scuola con la febbre? Può capitare, genitori fallibili. Serve indulgenza.

