enrica buonaccorti addio a una voce della tv italiana

Enrica Buonaccorti è scomparsa, lasciando il mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera ha attraversato televisione, teatro, musica e radio, distinguendosi per eleganza e talento. La sua voce, riconoscibile e apprezzata, ha accompagnato molte trasmissioni e spettacoli nel corso degli anni. La sua presenza nel panorama culturale italiano rimarrà impressa nella memoria di molti.

Un ricordo di Enrica Buonaccorti, artista poliedrica che ha segnato televisione, teatro, musica e radio con eleganza, intelligenza e una voce unica nel panorama italiano.. Enrica Buonaccorti se n’è andata il 12 marzo 2026, a Roma, all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa chiude una stagione irripetibile della televisione italiana, segnata dal suo stile inconfondibile, dalla sua intelligenza vivace e dalla capacità rara di attraversare linguaggi diversi — teatro, cinema, radio, tv, musica — lasciando sempre un’impronta riconoscibile. Una vita nello spettacolo italiano. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Buonaccorti aveva iniziato la sua carriera come attrice di teatro, cinema e prosa televisiva, collaborando con figure come Paola Quattrini e Domenico Modugno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

