Enrica Bonaccorti, nota protagonista della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, è deceduta oggi, giovedì 12 marzo, all'età di 76 anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi e trasmissioni, rendendola una delle figure più riconoscibili del panorama televisivo italiano di quegli anni. La sua scomparsa segna la perdita di una delle personalità più presenti e apprezzate nel mondo dello spettacolo.

È morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, una delle figure più riconoscibili della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Conduttrice, attrice, autrice e paroliera, ha attraversato oltre cinquant’anni di spettacolo con uno stile personale fatto di misura, ironia e curiosità intellettuale. Nata a Savona 76 anni fa, negli ultimi mesi aveva parlato apertamente della malattia che la stava colpendo: un tumore al pancreas diagnosticato e reso pubblico lo scorso settembre. In quell’occasione aveva raccontato con grande lucidità il modo in cui stava affrontando la situazione: «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Enrica Bonaccorti, protagonista della tv italiana: aveva 76 anni

Articoli correlati

Leggi anche: Morta Enrica Bonaccorti: addio al volto storico della TV, aveva 76 anni ed era malata da tempo

Addio a Enrica Bonaccorti: aveva 76 anniÈ morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, conduttrice, attrice e autrice che per oltre mezzo secolo ha attraversato il mondo dello...

Tutto quello che riguarda Enrica Bonaccorti

Argomenti discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana.

È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni '80: da Pronto, chi gioca? a Non è la RaiNegli anni '60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per Mimmo scrive i testi di Amara terra mia e La ... rainews.it

Giacomo Paladino, chi era compagno Enrica Bonaccorti/ Grande amore, ero molto innamorataTorna nel salotto di Verissimo Enrica Bonaccorti, la nota conduttrice che pochi mesi fa aveva parlato per la prima volta della battaglia con il tumore che stava vivendo molto da vicino. Per la donna e ... ilsussidiario.net