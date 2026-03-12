Addio a Enrica Bonaccorti | è stata per anni una protagonista colta e rassicurante della tv italiana

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e autrice televisiva, è deceduta a Roma all'età di 76 anni. Dopo aver annunciato di essere malata, è morta a causa di un tumore al pancreas. Per anni, Bonaccorti è stata una presenza riconoscibile e apprezzata nel panorama televisivo italiano. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura conosciuta e stimata nel settore.

Enrica Bonaccorti non ce l’ha fatta. A pochi mesi dalla scelta di comunicare la malattia, è morta a Roma, all’età di 76 anni, a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice era nata a Savona il 18 novembre 1949 e, seppure conosciuta dal grande pubblico come conduttrice radiofonica e televisiva, nel curriculum aveva molto di più. Dalla Baronessa di Carini ai film con Paolo Villaggio. Il suo debutto avviene a teatro, nel 1968 quando viene scelta dalla compagnia di Modugno e di Paola Quattrini per “Mi è cascata una ragazza nel piatto”. Dopo altre esperienze teatrali, arriva in tv. Sono gli anni ’70, quelli degli sceneggiati e Bonaccorti è, tra gli altri, nel cast di “La pietra di luna” di Anton Giulio Majano e “L’amaro caso della baronessa di Carini” di Daniele D’Anza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

