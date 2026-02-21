Napoli ha dato il suo addio ad Angela Luce | questa mattina i funerali nella Chiesa degli Artisti

Napoli ha reso omaggio ad Angela Luce con i funerali nella Chiesa degli Artisti, dove amici e colleghi si sono stretti intorno alla famiglia. La scomparsa dell’attrice, avvenuta ieri, ha colpito la comunità, che ricorda con affetto le sue interpretazioni nel teatro e nel cinema. La chiesa si è riempita di persone che hanno voluto salutare una figura amata e riconosciuta. La cerimonia si è conclusa con un commovente momento di raccoglimento.

La città di Napoli ha dato l'ultimo saluto ad Angela Luce nella suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento, luogo simbolico per rendere omaggio a una delle sue interpreti più amate, scomparsa ieri all'età di 87 anni. La giornata si era aperta con la camera ardente allestita nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove in tanti hanno voluto raccogliersi in silenzio prima che il feretro fosse accompagnato in chiesa per le esequie. Voce intensa e presenza scenica inconfondibile, Angela Luce aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era ancora poco più che una bambina.