È deceduta all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista italiana. La donna aveva combattuto per anni contro un tumore al pancreas, una malattia di cui si era parlato pubblicamente. Negli anni ’80, aveva raggiunto grande notorietà lavorando in Rai, dove aveva condotto diversi programmi di successo. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente.

Enrica Bonaccorti è morta oggi - giovedì 12 marzo. Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 anni fa, Bonaccorti aveva un tumore al pancreas che aveva rivelato pubblicamente lo scorso settembre: «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». Così, con quel suo modo in punta di piedi, aveva confessato di non avere molte speranze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti Ho Pensato Al Mio Funerale La Lotta Segreta Contro Il Tumore Al Pancreas

Enrica Bonaccorti: «Tumore al pancreas, non c'è speranza. Mia figlia Verdiana che mi fa da mamma, insieme siamo più forti»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... ilgazzettino.it

