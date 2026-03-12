Oggi si registra il addio di Enrica Bonaccorti, figura nota nel mondo dello spettacolo italiano, riconosciuta come la “signora del garbo”. La sua presenza, caratterizzata da intelligenza e sorriso discreto, ha lasciato un segno nel panorama televisivo. Tra i commenti, anche Mara Venier e Caterina Balivo hanno espresso il loro cordoglio, sottolineando l’importanza della sua presenza nel settore.

Il cuore dello spettacolo italiano oggi batte un po’ più piano. Ci ha lasciato Enrica Bonaccorti, la “signora del garbo”, con la sua intelligenza e quel sorriso mai gridato. Con la sua grande cultura, l’inventiva e la capacità di mettere nero su bianco anche i sentimenti e le emozioni più difficili da esprimere a parole. Inevitabile che attorno a questa triste notizia si scatenasse un’ ondata di affetto e commozione da parte del pubblico, ma anche degli amici e colleghi VIP che hanno avuto modo di conoscerla, lavorare insieme a lei o raccontare la sua incredibile vita. In ultimo, un lungo periodo segnato dalla malattia che non ne ha mai smorzato l’animo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti, l’addio dei VIP da Mara Venier a Caterina Balivo

