enrica bonaccorti il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo e della politica ricorda Enrica Bonaccorti, morta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. La storica conduttrice, volto celebre di Rai e Mediaset, aveva parlato pubblicamente della malattia nel settembre 2025. “Enrica mia, sarai sempre con me”, ha scritto su Instagram Mara Venier. “Ciao Enrica, donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno”, ha detto Antonella Clerici su Instagram. Sui social anche il ricordo della ministra del Turismo Daniela Santanchè: “Ciao Enrica. Hai vissuto da protagonista. Ora sarà il cielo a godere della tua bravura e della tua bellezza. Buon viaggio”. Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Enrica BonaccortiFatale una lunga malattia Nella giornata di oggi 12 marzo è venuta a mancare Enrica Bonaccorti.

Enrica Bonaccorti, da Mara Venier ad Antonella Elia, il cordoglio degli amici: «Resterai nei nostri cuori»Il mondo della televisione piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti. La celebre conduttrice è morta il 12 marzo a 76 anni, dopo ... msn.com

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

